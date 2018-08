Katariina märkab Pavelis üha rohkem sarnasust Peeter III-ga ja vallandab Porošini. Panin üritab pidada Türgi saadikuga rahuläbirääkimisi, ent Katariina on kindel, et sõda on vältimatu. Keisrinna teeb ettevalmistusi pärisorjuse kaotamiseks ja üritab rikastada venelaste toidulauda tundmatute köögiviljadega. Sultani surmatoova kingituse saab keegi, kellele see polnud mõeldud.