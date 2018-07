Draamasari Katariina, 4/10 (Ekaterina, Vene 2014)

Käes on pulmaöö. Kas see muudab Katariina elu? Kuidas abistab vürst Saltõkov Katariinat tema pulmaööl? Armunud neiu peab kuulma oma abikaasalt kohutavat ennustust. Peetri laboratooriumi külastab akadeemik Mihhail Lomonossov. Milliseid katseid teeb oma laboratooriumis troonipärija ja milline hirmus haigus teda tabab?

Jelizaveta kannatus on katkemas: möödunud on seitse aastat, ent Katariina pole ikka veel last sünnitanud. Miks ta seda ei tee? Kas nende suhted Pjotr Fjodorovitšiga on külmad? „Võrguta ja narrita teda,“ soovitab ta Katariinale. Nagu välk selgest taevast kõlavad Katariina sõnad: „Ma olen siiani neitsi!“ Mis Katariinat nüüd ees ootab – kas vangikong või klooster?