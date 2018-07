Draamasari Katariina, 8/10 (Ekaterina, Vene 2014)

Peeter arvab, et keisrinna on surnud ja troon vaba. Ent ta eksib, Jelizaveta saab terveks. Keisrinnale kantakse vandenõust ette ja ta alustab uurimist. Apraksin ja Bestužev saadetakse kindlusse, Apraksin tapetakse. Peeter kinnitab, et ka Katariina on vandenõusse segatud, ent Jelizaveta ei usu teda ja jätab Katariina vabadusse.