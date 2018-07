Katariinat ei lasta poja juurde. Jelizaveta saadab Saltõkovi õukonnast ära. Peeter tõmbub endasse ja ei soovi oma naist näha. Katariina on täiesti üksi ja suures masenduses. Poja nimepäev saab Katariinale peaaegu saatuslikuks – ta rikub Jelizaveta keeldu paleest lahkuda. Peeter tunneb endalegi ootamatult, et troonipärija on tema poeg. Mida võtab ette Jelizaveta? Kas juhtunu mõjutab trooni saatust?

