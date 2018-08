Draamasari Katariina, 10/10 (Ekaterina, Vene 2014)

Grigori Orlov aitab Katariinal põgeneda. Sõjaväes suureneb rahulolematus Peeter III poliitikaga, teda peetakse reeturiks. Kaardivägi asub Katariinat toetama. Peeter sunnitakse troonist loobuma. Katariina võtab Orlovilt lubaduse, et Peeter jääb ellu. Jelizaveta Petrovna testament leitakse üles. Katariina külastab vanglas vaevlevat Ioann Antonovitši ja see külaskäik saab Ioannile hukatuslikuks. Tee troonile on aga nüüd vaba ja kunagisest arglikust saksa tüdrukust Friederikest saab Venemaa keisrinna Katariina II.

