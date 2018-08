Draamasari Katariina, 9/10 (Ekaterina, Vene 2014)

Jelizaveta sureb. Kõik otsivad testamenti, kuid see jääbki leidmata. Troonipärijaks kuulutatakse Pjotr Fjodorovitš. Peeter nõuab, et ta Katariinast lahutataks, ent kirik keeldub sellest. Peeter otsustab laulatada ennast Liza Vorontsovaga luteri kombekohaselt ja teatab sellest Katariinale. Ta lubab Katariinal ära sõita, ent keeldub talle poega andmast. Katariina, kes on äsja toonud ilmale Grigori Orlovi lapse, mõistab, et tema poega, Pauli, ootab eluks ajaks vanglasse heitmine. Ta otsustab põgeneda, kuid valvurid võtavad ta kinni.