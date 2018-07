Draamasari Katariina, 7/10 (Ekaterina, Vene 2014)

Poola saadik vürst Poniatowski armub kirglikult Katariinasse ja hakkab teda jälitama. Katariina annab tema rünnakutele järele, sest on liiga kaua üksi olnud. Krahv Šuvalov on raevus ja nuhib Katariina järele, et Poola saadiku kavatsustest aru saada. Ta kannab Jelizavetale Katariina armuseiklustest ette ja keisrinna saadab Poniatowski Venemaalt välja. Katariina jääb isolatsiooni. Izmailovo polku sattudes tutvub ta Grigori Orloviga ja on tema vahistamise tunnistajaks. Katariina on kõigeks valmis, et mees kindlusest vabastada. Orlov armub oma päästjasse.