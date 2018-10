Ületanud raskusi trotsides Andid, jõuab lord Glenarvan kaaslastega Patagooniasse, kus kohtub kohaliku indiaanlase Thalcave’iga, kes osutab rännumeestele suure teene. Otsustatakse hankida hobuseid, et kiiremini edasi liikuda. Kõikide suureks rõõmuks selgub, et nelja aasta eest on siinsed indiaanlased päästnud mägedes sureva valge mehe. Kas kapten Grant ongi siin?

