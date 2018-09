Duncan purjetab läbi Magalhãesi väina Vaiksesse ookeani, et asuda 37. laiuskraadil kapten Granti otsima. Peagi selgub, et Lõuna-Ameerika rannikul teda ei ole. Lord Glenarvan, McNabbs, Paganel, Robert ja kolm meremeest siirduvad maale, et liikuda mööda 37. paralleeli üle Andide ning läbi Patagoonia, lootuses leida kapten Grant.

