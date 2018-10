Vaimulik St.John päästab näljast nõrga ja ringieksleva Jane'i. St.John pakub talle tööd koolis ja teeb varsti ka abieluettepaneku. Kuid südame hääl on tugevam ja Jane naaseb Thornfieldi. Vahepeal on Bertha maja maha põletanud ja enda tapnud ning Rochester on pime ja vigane, kuid Jane jääb tema juurde.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel