Külalistele on selge, et keegi neid saarelt ei päästa, ja aina enam tundub neile, et mõrvarit tuleb otsida nende endi seast. Tasapisi selguvad ka kõigi külaliste patud, mida nad esialgu salgasid. Ja hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest, külaliste read aina kahanevad.

