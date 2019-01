1939. aastal, kui Euroopa on sõja äärel, kutsutakse kümme üksteisele võõrast inimest kokku väiksele saarele Devoni rannikul. Neid kutsunud pererahvast pole kusagil, kuid neile esitatakse lindistatud süüdistus igaühe kuritööst, mis on jäänud karistamata. Kui esimesed kaaslased hakkavad surema, taipavad külalised, et selleks ongi nad saarele kutsutud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel