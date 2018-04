Draamasari Isa Brown 3 (Father Brown, Inglise 2015) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Isa Brown 4, 4/10: Impeeriumi narr (Father Brown, Inglise 2016)

Naljaonu tuleb kirikust, käes kõhurääkija nukk. Politseinikud peavad ta kinni ja Naljaonu süüdistab selles isa Browni. Kaks aastat hiljem kutsub vaimuhaiglast vabanenud Naljaonu isa Browni tagasitulekupeole. Isa Brownile tuleb külla Naljaonu vend Henry, kes kinnitab, et vana vimm on unustatud. Lahkudes kukub Henry surnult maha. Isa Brown ja proua McCarthy lähevad tema vennale halba uudist teatama. Kohale jõudnud, leiab isa Brown surmatunnistuse, millel on tema nimi. Külalised leiavad end lõksust. Naljaonu näitab neile filmi sõnumiga, et nad kõik surevad, sest on talle ülekohut teinud.