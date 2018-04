Draamasari Isa Brown 3, 1/15: Kahtlane mees (Father Brown, Inglise 2015)

1. osa. Sid leiab uppunu ja satub täbarasse olukorda. Hukkunu on jätnud kirja: "Viin saladuse hauda kaasa." Isa Brown leiab üllatava hauaplaadi. Tal tekib sekeldusi MI5-ga, mis seab leedi Felicia ebamugavasse olukorda. Kas ta reedab sõbra, et varjata oma mineviku saladusi? Ulatuslik kunsti restaureerimine on vaid millegi salajase kattevari. Endine spioon puistab isa Brownile südant.

Isa Brown (Mark Williams) on jälle ekraanil, et lahendada unises Cotswoldi külakeses uusi mõistatusi. Sari põhineb G. K. Chestertoni lühijuttudel. Ka uutes osades uurib isa Brown järjekordset kuritegu ainuomasel kombel, rakendades vaistu ja psühholoogiat. Mõistatuslikku preestrit aitavad kirikla sekretär proua McCarthy, veetlev seltskonnadaam leedi Felicia Montague ja tema autojuht Sid Carter.

Isa Brown satub sekeldustesse salateenistusega, mis seab leedi Felicia ebamugavasse olukorda. Kas ta reedab oma sõbra? Sid saadetakse teoloogiakolledžisse mõrvarit välja suitsetama. Vana vaenlane Flambeau sepitseb jultunud kunstivarguse ning tahab preestri ja tolle sõprade abil vanu arveid õiendada. Põgenik palub abi Neitsi Maarja kirikust.

Isa Brown avastab oma kohkumuseks, et pihitoolis on inspektor Sullivan, keda otsitakse taga mõrva eest. Veel tuleb isa Brownil selle hooaja osades otsida klouni mõrvarit, teha selgeks, kas Egiptuse vaarao on surnust üles tõusnud ja tegelda inimesega, kes arvab, et tema isa tapeti ajamasina abil.