Draamasari Isa Brown 3, 12/15: Ohvrikivid (Father Brown, Inglise 2015)

Linnakeses, kus levib lastehalvatus, leitakse iidsete ohvrikivide juurest noore naise laip. Isa Brown on veendunud, et mängus on mustad jõud ja et oodata on uusi ohvreid.