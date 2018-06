Isa Brown loeb Flambeau surmast Itaalias, kuid tal on põhjust selles kahelda. Nimelt on ta saanud meistervargalt salapärase kirja koos tundmatu võtmega. Ja kui Gloucesteri saabub väärtuslik aare, ruttab isa Brown seda kaitsma.

