Kriminaalsari Hercule Poirot 11 (Agatha Christie's Poirot, Inglise 2008) (Foto: )

Kriminaalsari Hercule Poirot 6, 2/4: Hercule Poirot' jõulud (Agatha Christie's Poirot, Inglise 1994)

Hercule Poirot valmistub just koos raadio, raamatute ja hea Belgia šokolaadiga jõuluõhtut veetma, kui avastab, et keskkütteradiaatorid tema korteris on täiesti külmad. Peagi selgub, et enne pühi pole lootustki sooja majja saada. Samas heliseb aga telefon ja keegi Simeon Lee kutsub Poirot'd jõuludeks oma Shropshire'i mõisa. Kuna perspektiiv veeta jõulud külmas korteris Poirot'd ei meelita, võtab ta kutse vastu. Shropshire'is kohtub ta kogu vana Simeon Lee suguvõsaga, kes hoolimata pinevatest suhetest vanamehega on kohal, sest keegi ei julge teda pärandusest ilmajäämise kartuses pahandada, raha aga vajavad kõik. Poirot'le tundub juba, et ta on sattunud vihma käest räästa alla, aga siis juhtub midagi ootamatut ja ta saab vähemalt tegutseda.