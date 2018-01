Kriminaalsari Hercule Poirot (Agatha Christie's Poirot, Inglise 1988) (Foto: )

Kriminaalsari Hercule Poirot 5, 5/8: Itaalia aadlimehe saladus (Agatha Christie's Poirot, Inglise 1993)

Vizzinile, kellelt Hastings tahab autot osta, saadetakse teade, et tema aeg on läbi. Aeg on läbi ka ühe teise itaallase jaoks, kes lihtsalt mõrvatakse. Kuritööl ei paista olevat vähimatki motiivi, kuni miss Lemoni isiklik elu ühe huvitava vihje pakub.