Krimireede Hercule Poirot 7, 1/2: Roger Ackroydi mõrv (Agatha Christie's Poirot, Inglise 1999)

Pensionile jäänud Hercule Poirot on end elama seadnud Inglise külakesse. Kui ta sõber Roger Ackroyd kavatseb omal käel väljapressija üles leida, muutub Poirot valvsaks. Ja on ka põhjust, sest mõrv ei lase end kaua oodata.

