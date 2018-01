Kriminaalsari Hercule Poirot (Agatha Christie's Poirot, Inglise 1988) (Foto: )

Kriminaalsari Hercule Poirot 3, 2/11: Salapärane mõrv Stylesis 2. osa (Agatha Christie's Poirot, Inglise 1990)

Käib Esimene maailmasõda. Leitnant Hastings on pärast läänerindel haavatasaamist kodumaal ravil. Siin tuleb teda vaatama lapsepõlvesõber John Cavendish, kes kutsub ta oma perekonna mõisa külla. Hastings lähebki ja just siis leiab mõisas aset kummaline surmajuhtum, mida võib pidada mõrvaks. Juhuslikult kohtab Hastings naaberkülas oma ammust belglasest tuttavat Hercule Poirot'd, kes elab nüüd sõjapõgenikuna Inglismaal. Ekstsentriline aga nutikas belglane pakub oma teeneid Stylesi juhtumi lahendamisel ja sõbrad nõustuvad. Tegemist on Agatha Christie esimese, 1920. aastal ilmunud kriminaalromaani ekraniseeringuga, mis valmis 1990. aastal Agatha Christie 100. sünniaastapäevaks. Hercule Poirot' osas David Suchet.