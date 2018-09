Sõbrataridega üürikorteris elav tütarlaps on veendunud, et just tema tappis oma vana hoidja. Millegipärast ei taha Poirot seda uskuda ja hakkab urgitsema valede ning intriigide võrgus, mis tüdruku ümber aina enam koomale tõmbub.

