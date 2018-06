Poirot kauaaegne tuttav, vene krahvinna, vajab detektiivi abi ja kutsub ta Bagdadi. Kohale jõudnud, ei leia Poirot aga krahvinnat kusagilt ja teeb tutvust arheoloogide seltskonnaga. Kuulsa teadlase abikaasat on aastaid kimbutatud ähvarduskirjadega ja nüüd on ähvardused muutunud reaalsemateks.

