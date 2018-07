Jõuka maahärra matustel teatab mehe õde, et ta vend tapeti. Järgmisel päeval on õde ise tapetud, testament üllatab kõiki sugulasi ja mõisa dokumendid on varastatud. Perekonna advokaat kutsub appi Poirot', kes leiab end peagi seltskonnast, kus keegi talle tõtt ei räägi.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel