Poirot' sõber kirjanik Ariadne Oliver viibib laste halloween'i peol, kus üks tüdrukutest hoopleb, et on näinud pealt mõrva. Veidi hiljem leitakse sama tüdruk surnult. Muidugi kutsub madam Oliver appi oma sõbra Poirot', kes hakkab uurima kahtlasi surmajuhtumeid lähikonnas, millele tüdruk võis vihjata.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel