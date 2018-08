Poirot' sõbra perekonda hoiavad hirmuvalitsuse all õde ja vend, kes on saanud ootamatult kogu nende vara valdajateks ning kelle minevik on tulvil tumedaid saladusi. Astudes mööda saladuste jälgi, jõuab Poirot mõrtsukani, kelle kavalus ja jultumus vapustab isegi paljunäinud detektiivi.

