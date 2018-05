Krimireede Hercule Poirot 6, 2/4: Hercule Poirot' jõulud (Agatha Christie's Poirot, Inglise 1994)

Hercule Poirot valmistub just koos raadio, raamatute ja hea Belgia šokolaadiga jõuluõhtut veetma, kui avastab, et keskkütteradiaatorid tema korteris on täiesti külmad. Peagi selgub, et enne pühi pole lootustki sooja majja saada. Samas heliseb aga telefon ja keegi Simeon Lee kutsub Poirot'd jõuludeks oma Shropshire'i mõisa.