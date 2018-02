Hakkab jälle pihta 1, 4/6: Arbeit Macht Frei (Eesti 2012)

Neljandas osas tuleb vanematel koolist halva käitumise tõttu eemaldatud kaksikud tööle kaasa võtta. Juhtumisi on aga mõlemal tegemist elu kõige hullema tööpäevaga. See, mis on plaanitud poistele mulje avaldamiseks, teeb tegelikult vanematel margi täiega täis.