Kriminaalsari Foyle'i sõda 1, 4/4: Õhusõja algus (Foyle's War, Inglise 2001)

Foyle uurib kunstiteoseid vedanud autojuhi tapmist. Samal ajal teenib ta poeg Andrew salajases lennuväebaasis, kus on hiljuti kahtlastel asjaoludel noor naine surma saanud. Kummalisel kombel on need kaks kuritegu omavahel seotud ja sõjaväelased püüavad uurimist iga hinna eest takistada.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel