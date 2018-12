Sam päästab juhuslikult baaris noormehe, kes osutub ta kolleegi väimeheks ja kes on mässinud ennast laevatehase vargustesse. Samal ajal tehakse Foyle’ile ülesandeks jälgida tuntud kommunisti, see aga tundub talle ajaraiskamisena.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel