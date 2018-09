Kriminaalsari Foyle'i sõda (Foyle's War, Inglise 2001) (Foto: )

Kriminaalsari Foyle'i sõda 1, 1/4: Sakslanna (Foyle's War, Inglise 2001)

Kui Euroopat laastab Teine maailmasõda, peab Inglismaa lõunarannikul üks mees – ülemkomissar Christopher Foyle - oma sõda. Spioonid, pommid ja sõjavangid on Foyle’ile uus reaalsus, kuid tihtipeale segunevad need ka endisaegsete mõrvadega. Armukadedus, vihavaen ja rahahimu ei kao inimhingedest ka sõjaajal. 1. osa: On 1940. aasta mai ja ülemkomissar Foyle’ile tundub, et tema oskusi läheks sõjarindel rohkem vaja kui kodukandis pisikuritegusid uurides. Ent ta saadetakse just nimelt Hastingsi, kaasas noor naisautojuht Samantha. Peagi tapetakse jõukas sakslanna, kelle surma peetakse kättemaksuks sakslaste pommitamise eest. Foyle aga nii lihtsa lahendusega ei lepi ning hakkab süüdlast otsima naise minevikust ja pereringist.