Emma - BBC draamasari Jane Austeni romaani ainetel

Armastuslugu noorest naisest, kes on nii hõivatud oma tuttavate paaripanemisega, et ei märka õnne, mis teda ennast ootab. Jane Austeni romaani ekraniseering viib meid 19. sajandi Inglismaale väikeaadlike, kaupmeeste ja vaimulike ringkonda. Kui Emma otsustab leida hea partii oma soosikule, vaesele ja naiivsele Harrietile, tuleb tal lõpuks tunnistada, et ei tunnegi mehi nii hästi, nagu ta ise oli arvanud.

