Kuigi Gerry on kasvava loomakollektsiooni üle õnnelik, saabub ülejäänud Durrellite perele nii raske aeg, et Louisa otsustab köögiviljasaaki turul müüma hakata. Larry on hädas inspiratsiooniga. Uus majaperenaine Vasilia on nõuks võtnud kõigi elu keeruliseks teha.