Draamasari Durrellid 3, 4/8 (The Durrells, Inglise 2018)

Larryt külastab tema sõber Gigi. Samuti on külas kapten Creech, keda on tabanud halvad ajad. Louisa tahab, et Gerry läheks kooli. Leslie peab otsustama, kas anda politseile salakaubavedamisest teada.