Draamasari Downton Abbey 5, 1/10 (Inglise 2014)

Hooaja 1. osas satub Carson täbarasse olukorda lord Granthami ees. Robert ja Cora tähistavad oma 34. pulma-aastapäeva ning Roberti meelehärmiks tuleb kohale Bransoni tuttav õpetajanna. Piduliste seas on ka üks ootamatu külaline, kelle ilmumine läheb Jamesile kalliks maksma. Baxter tunnistab emandale oma mineviku patud üles. Gillingham kutsub Mary salajasele reisile, et teineteisega lähemalt tutvuda.

