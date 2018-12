Draamasari Downton Abbey 3, 8/10 (Inglise 2012)

August-september 1920. Downtoni iga-aastane kriketivõistlus kütab kirgi samavõrra kui mõisa majandamise uued tuuled. Carson peab otsustama, mis Thomasest saab. Ootamatult leiab Thomas endale liitlase Batesis. Mary ja Matthew on mures oma viljatuse pärast ja nad külastavad salaja arste. Robert annab lõpuks järele, et Downtonit peab paremini majandama. Violeti hoole alla saabub ta ristitütar Rose, kes toob endaga kaasa palju peavalu. Edithi flirt lehetoimetaja Michael Gregsoniga saab uut hoogu.

