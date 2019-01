1924 mai. Seoses Greeni surmaga on välja ilmunud tunnistaja ja seersandil on põhjust Batesi küsitleda. Violeti teener Spratt näeb Maryt Liverpoolis ja annab sellest teada ka leskkrahvinnale. Drewe’d keelavad Edithil oma lapse külastamise. Baxter avaldab Corale kogu tõe. Leskkrahvinna kohtub Vene pagulase vürst Kuraginiga, kes oli kunagi ta austaja. Mary hakkab lord Gillinghamis kahtlema.

