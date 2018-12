Draamasari Downton Abbey 4, 5/9 (Inglise 2013)

Mai 1922. Thomas tahab, et uus toatüdruk Baxter hakkaks tema nuhiks. Tomil ja Maryl on lord Granthamiga eriarvamused rentniku jätkamise asjus. Edith läheb Londonisse arsti juurde. Tom kaalub Ameerika Ühendriikidesse elama minekut. Bates ähvardab koha üles öelda, kui proua Hughes ei avalda talle tõtt Anna kohta. Leskkrahvinna kahtlustab, et uus aednik varastab tema tagant.

