Draamasari Downton Abbey 6, 1/10 (Inglise 2015)

Lugematuid Bafta, Emmy ja Kuldgloobuse auhindu võitnud draamasari on jõudnud lõpusirgele. 6. hooaja ülesvõtmine algas 2015. aasta veebruaris ja lõppes suvel. Viimaste jagude tegevus toimub 1925. aastal. Ülemteener Carsoni õuduseks läheb Downton Abbey uue ajaga kaasa. Mary astub vastu väljapressijale ja leskkrahvinna Violet Downtoni haigla eest. Daisy läheb äia huvisid kaitstes liiale. Carson muretseb, et proua Hughes on abielu asjus ümber mõelnud. Anna ja Batesi saatus on kaalukausil.