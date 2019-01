Kõik on kogunenud Londonisse Rose’i laulatusele. Atticuse isa ja Rose’i ema on abielu vastu ning üks neist teeb meeleheitliku katse Atticust kompromiteerida. Omamoodi lõbutseb Londonis ka teenijarahvas ja Violeti uus toatüdruk näitab end hoopis uuest küljest.

