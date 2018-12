Draamasari Downton Abbey 4, 9/9 (Inglise 2013)

Suvi 1923. Granthamid kolivad Londonisse, et esitleda Rose'i õukonnas. Nendega ühinevad ka Cora vend ja ema Ameerikast. Gillingam ja Blake võistlevad Mary tähelepanu pärast. Rose'i hooletuse tõttu ähvardab Walesi printsi skandaal ja kasuks tuleb Batesi näpuosavus. Proua Hughes leiab Batesi taskust rongipileti Londonisse - just Greeni mõrvapäeval. Gillingham avaldab Maryle Blake'i saladuse. Edith ei suuda oma last Šveitsi jätta ja annab ta ikkagi Downtoni rentnike perre. Daisy saab ahvatleva ettepaneku.

