Draamasari Doktor Martin 8 (Doc Martin, Inglise 2017) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Doktor Martin 4, 7/8: Mitte segada (Doc Martin, Inglise 2009)

Pauline saab pahaseks, et Martin kirjutab tema soovitusse ainult "kompetentne", ja otsustab streikida. Joan hakkab pidama väikest võõrastemaja. Tema esimene kostiline on naabertalunik Ted Nugent, kes jäi oma talust ilma. Martin avastab, et Ted sööb ärevusseisundis oma juukseid. Martin sõidab Edithi konverentsikõnet kuulama, kuid pärast köögitöötajatele esmaabi andmist naaseb Portwenni.