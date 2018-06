Draamasari Doktor Martin 7, 4/8 (Doc Martin, Inglise 2015)

Louisa ja Martin on koos esimesel teraapiaseansil, kust nad saavad oma üllatuseks kaasa ka kodused tööd. 15-aastane Peter tuleb arstikabinetti praktikale, kuid temast on rohkem tüli kui abi. Proua Tishelli ehmatuseks tuleb tema abikaasa Clive jälle tagasi.

