Kriminaalsari Dicte 2, 5/10: Koos ja lahus (Taani 2014)

Rose sõbratari Stefanie noorem õde Nicole on trotslik ja isepäine 12-aastane tüdruk. Rose ja Stefanie võtavad ta peole kaasa, aga tüdruk kaob. Rose äratab Dicte üles ja palub, et ema aitaks Nicole'i otsida. Kui nad teda ei leia, palub Dicte abi Wagnerilt, kes ei taha sellega eriti tegelda. Aga Nicole on nagu maa alla vajunud ja mida aeg edasi, seda rohkem viitavad asjaolud kuriteole.