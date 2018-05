Kriminaalsari Dicte 3 (Dicte, Taani 2016) (Foto: Pressimaterjalid)

Kriminaalsari Dicte 2, 9/10: Õigus ja kohustus 1 (Taani 2014)

Wagner helistab Dictele, kui leiab Grace'i mõrvatuna. Dicte saab aru, et Wagner on Grace'i varjanud ja neil on olnud armusuhe. Wagner kõrvaldatakse mõrva uurimisest ja Dictel tuleb rikkuda kõiki reegleid, et nad saaksid koos lahendada Grace'i ning tema tütre, vereteemantide ja julma mõrva mõistatuse. Politsei tõmbab aga võrgu koomale ja kahtlus langeb Wagnerile.