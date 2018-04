Kriminaalsari Dicte 2, 4/10: Kirg ja ahelad 2 (Taani 2014)

Dicte ja Wagner mõistavad, et vahi alla on võetud vale inimene ning kurjategija otsimine jätkub. Kuigi aedniku poeg võtab süü omaks, on tema seletustes palju lahtiseid otsi. Bo ja Dicte suhted muutuvad tõsisemaks. Wagner ei märka kontoriromaani, mis areneb otse tema silme all.