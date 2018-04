Kriminaalsari Dicte 2, 6/10: Koos ja lahus 2 (Taani 2014)

Wagner otsib Rose sõbratari nooremat õde. Kõik märgid näitavad, et tüdruk on väevõimuga ära viidud ja Wagner kahtlustab idaeurooplastest murdvargaid. Samal ajal uurib Dicte asja omal käel ja jõuab pedofiilini, kes vestleb suhtlusmeedias noorte tüdrukutega. Aga kas kuritegu on juba toime pandud? Kas Dicte ja Wagner leiavad tüdruku, enne kui on liiga hilja?