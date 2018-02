Draamasari Ballykissangel 4, 10/12: Sünnid, surmad ja pulmad (Inglise 1998)

Siobhan ja Brendan valmistuvad vaikseteks ning lihtsateks pulmadeks. Isa Aidan paneb liigset salatsemist pahaks. Emma leiab suure hulga postkaarte, mille on kogu maailmast saatnud tema laevapuusepast vaarisa, ja hakkab külas oma perekonna minevikku uurima. Paraku on just need andmed kirikuraamatus loetamatud. Eamoniga juhtub õnnetus ja Danny haarab farmis ohjad. Niamh soovitab Ambrose'il sõpradega välja minna, kuid Ambrose leiab seltsiks ainult isa Aidani. Niamh ja Ambrose on oma abielus pettunud.