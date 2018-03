Draamasari Ballykissangel 6, 2/8: Purjus (Inglise 2001)

Isa Sheahan arreteeritakse purjuspäi autojuhtimise eest, kuigi ta on kindel, et pole alkoholi joonud. Paulile on vastumeelt Vincenti võlglane olla. Paul tahab endale Louis' lagunevat hurtsikut. Liam viskab silma Siobhani õetütrele, mis Siobhanile ei meeldi. Liam saab Edso peale armukadedaks. Siobhan on rahulolematu, et Brendan tegeleb Aislingiga liiga vähe. Isa Mac pöördub Vincenti eluaseme pärast abipalvega panga poole. Kathleen pole rahul, et isa Vincent kärbib pihiaega.