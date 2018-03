Draamasari Ballykissangel (Inglise 1996) (Foto: )

Draamasari Ballykissangel 6, 3/8: Kass ja Kitsepapa (Inglise 2001)

Isa Sheahan kuuleb varga ja joodiku Clohessy pihtimust, mis heidab valgust salapärasele kallaletungile. Avril teab, et peaks oma hobuse The Cati ehk Kassi ära müüma, aga ei raatsi. Grainne'i kits osutub just selleks, mida tundlik hobune vajab.