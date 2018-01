Draamasari Ballykissangel 2, 7/8: Raha, raha, raha (Inglise 1997)

Küla kaupluseomaniku Kathleeni kodus puhkeb tulekahju. Kui selgub, et Kathleenil pole kindlustust, kutsub isa Clifford kõiki talgutele tema kodu üles ehitama. Koerte võidujooksul teeb ta vale panuse ja on sunnitud minema pokkeriturniirile, et vajalik raha kokku saada.